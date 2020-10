Zombie Bantai Sekelompak Remaja di Hutan, Ini Sinopsis Film Horor Cabin in The Wood Bioskop Trans TV

Ngerinya Kabin Dalam Hutan, Ini Sinopsis Cabin in The Woods, Film Horor Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Ngerinya Kabin Dalam Hutan, Ini Sinopsis Cabin in The Woods, Film Horor Bioskop Trans TV Malam Ini

Film Cabin in the Woods akan tayang Bioskop Trans TV malam ini, tayang jam 24.00 Wita, Kamis 19 Maret 2020.

The Cabin in the Woods adalah film horor Amerika Serikat 2012.

Film ini merupakan debut penyutradaraan Drew Goddard.

Diproduksi oleh Joss Whedon, dan ditulis oleh Whedon dan Goddard.

Film ini dibintangi di antaranya Kristen Connolly, Chris Hemsworth, dan Anna Hutchison.

Serta Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins dan Bradley Whitford.

Bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang menuju ke kabin hutan terpencil.

Di sana mereka menjadi korban zombie hutan dan dua teknisi yang memanipulasi peristiwa tersebut dari fasilitas bawah tanah.

Film ini awalnya dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 5 Februari 2010 oleh Metro-Goldwyn-Mayer dan United Artists.