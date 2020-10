VIDEO: Viral Mahasiswa Ketahuan Maskeran Saat Kuliah Online, Begini Reaksinya Saat Dipanggil Dosen

TRIBUN-TIMUR.COM - Video mahasiswa ketahuan maskeran saat kuliah online, menjadi viral di media sosial.



Video itu diunggah oleh akun TikTok @tingtongyy, Kamis (1/10/2020).



Unggahan kocak tersebut telah ditonton sebanyak 2,9 juta kali.



Dalam videonya, pemuda itu awalnya sedang berswafoto di depan kamera ponselnya.



Ia pun terkejut saat sang dosen tiba-tiba memintanya untuk menunjukkan wajah.



"Semuanya dinyalain videonya, siapa yang belum?" tanya dosen itu.



"Dipanggil satu-satu buat menyalakan kamera," tulis pengunggah dalam videonya.



"Keluarin dong mukamu yang ganteng," ucap dosen pada mahasiswa tersebut.



Mahasiswa yang ketahuan maskeran saat kuliah online itu bernama Sintong Martin (19).



Saat dihubungi, pemuda asal Jakarta ini mengungkapkan cerita di balik videonya.



Sintong mengaku, saat itu tak ingat jika mempunyai jadwal kuliah online pada Rabu (30/9/2020) siang.



Tak heran, jika dirinya memutuskan untuk maskeran seperti dalam video.



"Aku lagi ada jadwal kuliah online via Zoom sama dosen pada Rabu siang."



"Paginya kelas aku itu via video yang diunggah ke Google Classroom, jadi enggak ingat kalau siangnya ada kelas lagi," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Minggu (4/10/2020).



Maskeran ternyata merupakan cara Sintong untuk menghilangkan rasa jenuhnya.



"Selesai makan siang akhirnya aku maskeran saja."



"Biasa kalau lagi online class Zoom gitu pasti ada bosan atau titik jenuhnya."



"Jadi untuk menghilangkan bosannya, aku video selfie iseng-iseng," terang dia.



Mahasiswa Universitas Indonesia ini menyebut, biasanya ada absen di akhir kuliah online.



Sehingga, dirinya panik saat harus absen dengan wajah yang masih maskeran.



"Biasanya akhir-akhir dosen minta on cam semua untuk screenshot, semacam absen kalau kita hadir di kelas."



"Karena aku enggak sadar masih pake masker, akhirnya ketika mau absen jadi panik sendiri," paparnya.



Sintong pun lalu memberanikan diri menunjukkan wajah pada dosen dan teman-temannya.



"Akhirnya karena sudah dipanggil satu-satu, aku enggak sempat cuci muka lagi," imbuhnya.



Menurutnya, banyak warganet yang juga mempunyai pengalaman serupa.



Ia pun tak menyangka, video unggahannya itu mendapat respons yang positif.



Berikut sejumlah komentar dari warganet atas video viral itu:



"Nanti pas sekolah normal kalian rindu masa2 quarantine."



"Untung kagak warna item."



"Tadi gue pakek daster terus absen wajib nyalain kamera, auto loncat ambil jilbab."



"Sempet-sempetnya maskeran pas kelas si."



"Bukannya cepet-cepet cuci muka malah dengerin ampe dipanggil."



"dibalik ga enaknya sekolah daring percayalah akan ada cerita dibaliknya."



"Untung maskernya warna putih, coba warna cokelat."



"Kalo gw langsung keluar, abis itu masuk lagi."



Simak videonya!



https://youtu.be/FzU89Qg6QEI



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul VIRAL Video Mahasiswa Ketahuan Maskeran Saat Kuliah Online, Langsung Panik Ketika Dipanggil Dosen, https://www.tribunnews.com/ regional/2020/10/05/viral- video-mahasiswa-ketahuan- maskeran-saat-kuliah-online- langsung-panik-ketika- dipanggil-dosen?page=all.





Sumber foto: TikTok/tingtongyy