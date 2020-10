Polisi Tak Proses Penangkapan Tiga Warga Diduga Nyabu di Pitumpanua, Kapolres Wajo:Hasil Lab Negatif

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pihak Polres Wajo tidak memproses kasus dugaan penyalahgunaan narkotika terhadap tiga warga yang ditangkap di Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Sabtu (3/10/2020) lalu.

Ketiga warga tersebut adalah SA, IS, dan AS. Bahkan, AS diketahui adalah anggota Polri aktif yang bertugas di Sulawesi Barat.

Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah mengatakan, dari hasil tes urin dan uji lab, ketiga orang tersebut dinyatakan negatif.

"Benar (ada anggota Polri). Namun hasil lab untuk urine dan sisa obat diduga sabu yang ada di kamar, hasilnya negatif. Kasus narkoba harus dibuktikan hasil lab, mutlak. Tapi hasil negatif, jadi ya tidak terbukti," katanya, saat dikonfirmasi Tribun Timur, Rabu (7/10/2020).

Bahkan, barang bukti yang diamankan berupa satu saset kristal bening yang diduga sabu, ketika dilakukan uji lab dinyatakan bukanlah sabu-sabu.

"Serbuk kristal diduga sabu, hasil lab ternyata bukan termasuk amphetamine maupun methampethamine," katanya.

Diketahui, senyawa amphetamine dan methampethamine adalah senyawa yang terdapat di dalam kandungan sabu-sabu. Olehnya, lantaran tak terbukti ketiga warga itupun dibebaskan.

Informasi yang dihimpun, ketiganya ditangkap oleh personel Polsek Pitumpanua yang mendapatkan informasi jika di rumah SA, di Desa Buriko akan dilakukan pesta sabu.