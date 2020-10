November, Fakultas Farmasi Unhas Bakal Gelar Konferensi Internasional

Citizen reporter, Aminullah Panitia Pelaksana

MAKASSAR - Fakultas Farmasi Unhas akan menyelenggarakan konferensi internasional yang bertajuk “The International Conference on Pharmaceutical Material, Engineering, dan Applied Science” dengan tema “Distinctive progress of pharmaceutical discovery, design, and development” yang akan dilangsungkan pada 18-19 November 2020.

Prof Subehan MPharmSc PhD Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi Unhas memandu rapat pemantapan kegiatan tersebut, diikuti oleh dosen-dosen Fakultas Farmasi selaku panitia pelaksana kegiatan (5/10/2020).

Mengawali pertemuan, Prof Subehan menyampaikan beberapa akademisi/peneliti internasional yang sudah menyampaikan kesediaannya sebagai narasumber, diantaranya: Prof Ryan F. Donnelly (Queen’s University Belfast, United Kingdom); Bruno Sarmento (University of Porto, Portugal); Dr Sherif Abdelhamed (St. Jude Children’s Research Hospital, USA); Prof Walied Al-Arif (King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia); Abdul Rahim, PhD (Universitas Hasanuddin, Indonesia) dan M. Rahman Roestan MBA (PT. Bio Farma (PERSERO), Indonesia).

"Konferensi Internasional ini merupakan bagian dari usaha Fakultas Farmasi untuk internasionalisasi institusi dalam mencapai WCU (World Class University)" ujar Prof. Subehan.

Andi Dian Permana SSi MSi PhD Apt, selaku ketua panitia pelaksana kegiatan menyampaikan teknis pelaksanaan kegiatan ini . Menurutnya, pelaksanaan acara ini secara virtual (daring) dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

"Secara umum, kegiatan ini akan dibagi menjadi sesi pleno (plenary session) di mana para pembicara undangan akan memberikan ceramah ilmiah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; serta sesi paralel (parallel session) di mana para peserta konferensi yang telah mendaftar mempresentasikan hasil penelitian yang telah didaftarkan ke pihak panitia sebelumnya dalam bentuk artikel" ujar Dian Permana.

Lebih lanjut, Andi Dian Permana menyampaikan bidang-bidang ilmu yang akan dipresentasikan dalam seminar ini meliputi:

•Pharmaceutical Material

•Physical Pharmacy

•Drug delivery and formulation

•Drug release and kinetic

•Pharmaceutical Engineering

•Biomedical Engineering

•Pharmaceutical Chemistry

•Phytochemistry

•Drug Synthesis and Production

•Pharmacology and Clinical Sciences

•Vaccine discovery

Peserta kegiatan ini, baik dari kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa khususnya dari bidang kesehatan, masih terbuka peluang untuk mendaftar sebagai oral presenter dengan batas waktu untuk mengumpulkan full paper diperpanjang hingga Rabu, 14 Oktober 2020.

Untuk detail cara registrasi dan mengumpulkan full paper dapat dilihat di website resmi kegiatan ini, yaitu: icopmes.farmasi.unhas.ac.id.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Andi Dian Permana (+62 82 293 273 672) dan Rifka Nurul Utami (+62 82 259 715 244).