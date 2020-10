Hasil Liga Inggris Man United vs Tottenham 1-6: Setan Merah Kalah Telak, Cuplikan Gol Harry Kane

Hasil Liga Inggris Man United vs Tottenham 1-6: Setan Merah Kalah Telak 1-6, Sejarah Terukir!

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil Liga Inggris Manchester United vs Tottenham 1-6: Setan Merah Kalah Telak, Cuplikan Gol Harry Kane

Manchester United harus mengakui kedigdayaan Tottenham Hotspur pada pekan keempat Premier League - kasta tertinggi Liga Inggris, Minggu (5/10/2020) malam WIB.

Duel Man United vs Tottenham yang digelar di Stadion Old Trafford itu dimenangkan The Lilywithes - julukan Tottenham - dengan skor 6-1.

Laporan pertandingan

Laga belum genap satu menit, Man United sudah mendapat hadiah penalti. Anthony Martial dilanggar Davinson Sanchez di kotak terlarang Tottenham.

Bruno Fernandes yang menjadi algojo sukses memperdaya kiper Hugo Lloris dan membuat Setan Merah unggul 1-0. Namun, Tottenham dengan cepat membalas lewat serangan pertama mereka pada menit keempat.

Kemelut di depan gawang David de Dea sukses dimanfaatkan oleh Tanguy Ndombele dengan sepakannya.

Kemelut tersebut diawali ketika bek termahal dunia, Harry Maguire, membuang bola bukan ke arah serangan Man United, justru sebaliknya. Tiga menit berselang, Spurs berhasil membalikkan keadaan.

Son Heung-min berlari meneruskan umpan terobosan Harry Kane. Setelah berhasil melewati dua pemain belakang Man United, pemain asal Korea Selatan itu mengelabui De Gea dengan sepakan kaki kirinya.

Menurut catatan Opta, laga ini merupakan duel pertama Premier League yang menyajikan tiga gol dalam tujuh menit pertama sejak Burnley vs Manchester pada April 2010.

