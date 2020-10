Bossman Mardigu Tak Percaya Donald Trump Positif Covid-19, Sebut Demi Pilpres, Baca Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengusaha asal Indonesia yang juga influencer Bossman Mardigu Wowiek ikut menanggapi kabar Presiden Amerika Donald Trump yang positif Covid-19.

Mardigu yang juga seorang pengamat Geo-politik menyebut dirinya tak percaya presiden negara adidaya tersebut terinfeksi virus corona.

Mardigu yang pernah bekerja di kementerian pertahan RI dan punya jaringan intelijen di beberapa negara menyebut Trump justru sedang melakukan langkah politis untuk memenangi Pilres Amerika.

Berikut penjelasan lengkap Mardigu yang diunggah di akun media sosialnya:

KETIKA POTUS DAN FLOTUS KENA COVID

Sebuah negara dalam keadaan perang di luar dan di dalam negeri, jangan sederhana melihat masalah mereka, kalian akan terlihat culun, norak dan ikut ikutan.

Demikian WA singkat dari negeri seberang membuat alarm saya nyala. Dia bukan orang sembarangnya yang mem WA saya. Kebiasaan saya yang selalu melakukan conter cek atas berita mianstream di jawab singkat seperti itu.

Saya ini tidak percaya berita mianstream lagi sejak 2017 dimana dunia dalam keadaan perang. Kalau negara propaganda tiongkok apapun data saya ngak percaya, saya hanya percaya kalau beli barang buatan china, hanya yang statis.

Yang pneumatic, rotating, geser, mutar atau yang bergerak mekanik, eropa aja dah. Yang china, yang diam yang statis seperti tiang, panci, toilet set, boleh dah. Bahkan kenop, saklar, ngak percaya barang china.

Jadi data semua di manipulasi pada saat negara atau dunia dalam keadaan perang. Itu realita!!!

Bahkan, zaman Julius ceasar sekalipun ketika menjadi dictator, juga membangun infratuktur statis dan dinamis pakai data manupulasi dan uang cetakan printing money out of thin air, demi Romawi makmur!!!

Balik lagi ketopik, Trump dan melania, yang kalimat WA dari mantan petinggi NSC yang me WA saya tadi cukup menghenyakkan hari santai saya kemarin.

Kita semua tahu selama 8 tahun obama menjabat ada 200 usaha serangan terhadap dirinya yang berhasil di antisipasi dan 3,5 tahun trump menjabat lebih dari 200 kali usaha penyerangan yang terakhir adalah september 2020 kemarin.