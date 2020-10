Konferensi Internasional Kedokteran Hewan Unhas Terima 98 Paper

Departemen Ilmu Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menyelenggarakan konferensi internasional bertema "Veterinary Science and Technology for One Health, Aquatic and Tropical Disease in Animals", Minggu (4/10/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Departemen Ilmu Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menyelenggarakan konferensi internasional bertema "Veterinary Science and Technology for One Health, Aquatic and Tropical Disease in Animals", Minggu (4/10/2020).

Kegiatan berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting, dengan narasumber Prof Srihadi Agungpriyono (Fakultas Kedokteran Hewan, IPB), Prof Deni Noviana (Fakultas Kedokteran Hewan, IPB), Yasmina Arditi Paramastri (Universitas Nasional Singapura).

Selain itu Prof Hilal Anshari (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhas), Dr Dorothy McKeegan (Universitas Glassgow, Inggris) dan Prof Osamu Kawamura (Universitas Kagawa, Jepang).

Ketua Panitia, Dwi Kesuma Sari menjelaskan, konferensi pertama ini menerima 98 papers dengan berbagai topik terkait kedokteran hewan, seperti anatomi hewan, fisiologi, patologi, penyakit hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

“Paper-paper ini akan melalui proses review dan diterbitkan pada jurnal dan prosiding terindeks Scopus,” terangnya.

Prof Srihadi Agungpriyono menyampaikan materi terkait "Development of Soft Skills Curriculum in the Indonesia Veterinary Education".

Secara umum Ia menyampaikan mengenai metode pembelajaran sampai pada kompetensi esensial seorang dokter hewan.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan konferensi, serta berharap dapat menjadi sarana informasi penguatan jaringan dan kolaborasi antara universitas yang terlibat.

"Konferensi ini tentu sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar topik pembahasan dan didukung oleh pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing. Saya percaya, kegiatan ini akan menghasilkan ide dan gagasan yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk disiplin ilmu terkait," jelas Prof Restu.

Konferensi ini rencananya berlangsung hingga Senin (5/10/2020).

Untuk hari pertama, selain Prof Srihadi, tiga narasumber lain yang menyampaikan materinya yakni Prof Deni Noviana, Yasmina Arditi Paramastri, dan Dr Dorothy McKeegan.