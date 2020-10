Berburu Singa Pemakan Manusia, Ini Sinopsis The Ghost and the Darkness, Dibintangi Michael Douglas

The Ghost and the Darkness

TRIBUN-TIMUR.COM - F ilm The Ghost and the Darkness dijadwalkan tayang di Bioskop Trans TV malam ini.

Film seru, untuk menemani malam Anda.

Trailer Film The Ghost and the Darkness

Sinopsis

Menceritakan seorang insinyur jembatan dan pemburu tua yang mulai memburu dua singa yang menyerang pekerja kontruksi lokal, dikutip dari IMDb.

Film ini diawali ketika Sir Robert Beaumont (Tom Wilkinson), pemodal utama proyek kereta api, sangat marah karena jalur kereta apinya tidak selesai sesuai jadwal. Dia memanggil insinyur Patterson (Val Kilmer) untuk membangun jembatan.

Beaumont mengancam akan menghancurkan reputasi Patterson jika tidak bisa selesai tepat waktu.

Patterson melakukan perjalanan dengan kereta api ke stasiun pos.

Ia disambut oleh pengawas kamp Angus Starling (Brian McCardie).

Ketika mereka tiba di Tsavo, Starling memperkenalkan Patterson kepada Samuel (John Kani).

Samuel adalah satu dari sedikit pria di tempat kerja yang dihormati dan dipercaya oleh semua orang.

Patterson juga bertemu dengan dokter kamp, ​​David Hawthorne (Bernard Hill).