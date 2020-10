TRIBUN- TIMUR.COM - Selain Donald Trump, Inilah Daftar Pemimpin Negara yang Remehkan Corona Hingga Terpapar Covid-19.

Deretan fakta Donald Trump positif Covid-19, tambah daftar pemimpin dunia yang terjangkit setelah remehkan Corona, harga minyak turun Yen dan Dollar AS melonjak.

Harga minyak turun dan nilai aset safe-haven yen menguat pada perdagangan tengah siang di Asia, Jumat (2/10/2020), tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan dirinya positif virus corona.

Dikutip dari CNBC, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 3,62 persen menjadi 39,45 dollar AS per barel.

Minyak mentah berjangka AS juga mengalami penurunan dari 3,64 persen menjadi 37,31 dollar AS per barel.

Sementara, saham perusahaan minyak secara regional juga mengalami penurunan.

Di Australia, saham Beach Energy turun 5,62 persen, Santos turun lebih dari 5 persn.

Sementara di Jepang, Inpex tergelincir 3,07 persen.

Adapun mata uang safe heaven seperti Yen dan Dollar AS menguat, di mana nilai mata uang Yen berada pada posisi 105,01 per dollar AS setelah sebelumnya menurun cukup rendah melawan greenback 105,66 per dollar AS.

Pasar Asia-Pasifik mengalami penurunan.

Indeks Nikkei 225 turun 0,67 persen, sedangkan indeks Topix tergelincir 1 persen.