Fakta Menarik Video Musik BLACKPINK 'Lovesick Girls', Sosok Pria Jadi Sorotan 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Girl group BLACKPINK resmi merilis video musik lagu terbarunya, " Lovesick Girls" di YouTube dan VLive pada Jumat (2/10/2020), tepat pukul 11.00 WIB atau pukul 01.00 pm KST.

Video musik berdurasi 3 menit 21 detik tersebut menceritakan tentang wanita yang berjuang untuk bertahan dalam sebuah hubungan.

Setiap anggota BLACKPINK digambarkan dengan cara yang unik untuk mewakili perasaan tersebut.

"Lovesick Girls" merupakan lagu utama dari The Album, yang merupakan album studio pertama BLACKPINK yang juga telah dirilis.

The Album berisi delapan lagu. Dua di antaranya dirilis lebih dulu, yakni "How You Like That" dan "Ice Cream" yang merupakan kolaborasi dengan Selena Gomez.

Berikut fakta menariknya:

1. Ditonton 1 juta kali dalam 53 menit

Belum sampai satu jam sejak dirilis pada pukul 11.00 WIB, video musik " Lovesick Girls" milik BLACKPINK sudah ditonton sebanyak 10 juta kali.

Pencapaian tersebut tepat diraih di menit ke 53 sejak video dirilis.

