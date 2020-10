Beli Minyak Goreng 2 Liter Rp 23.900, Beras 5Kg Rp 23.900 di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Akhir pekan telah tiba, saatnya berburu promo menarik di sejumlah toko ritel di Makassar.

Salah satunya, Lotte Mart Panakkukang Makassar, Sulawesi Selatan.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (2/10/2020), Filma minyak goreng 2 liter Rp 29.800 turun menjadi Rp23.900.

Lumbung padi beras premium 5kg dari Rp 64.000 sisa Rp59.500.

Indofood bumbu instan pasta all variant 45 gram Rp 6.000 sisa Rp4.800.

Para ibu di rumah jangan sampai kehabisan produk susu di Lotte Mart.

Pekan ini, Bebelac 4 tin Madu/Vanila 800 gram menghadirkan promo beli 1 Rp 113.400 per pcs, beli 3 Rp 109.900 per pcs dan 6 Rp 107.900 per pcs.

Bendera SKM 560 ml dari Rp 14.900, beli 2 Rp 13.900 per pcs.

Diamond UHT Full cream 1.000ml dari Rp18.500 sisa Rp15.500.

Tak hanya itu, Mamy pant Royal soft S38,M34,L30,XL2 dari harga Rp 132.308 sisa Rp84.900.

Paket Detergent Rp 55.000 terdiri Rinso 770 gram, Sunlight 755ml, Superpel 770ml dan Force magic 600ml.

Selanjutnya, Kapal Api spesial 185/165gram dari Rp14.500 sisa Rp9.900.

Sariwangi teh asli 30x1.85gram dari Rp7.000 sisa Rp 4.900 dan banyak lagi.

Periode promo, Kamis-Minggu (1-4/10/2020). (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit