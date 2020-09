Kakanwil Kemenkumham Sulsel dan Ombudsman Pantau Tes Kesamaptaan CPNS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan yang berlangsung di Markas Batalyon A Brimob Polda Sulsel dari tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2020.

Sebanyak 195 peserta mengikuti tes yang dibagi dalam kesamaptaan A terdiri dari lari 12 menit, mengelilingi lapangan dengan ukuran satu putaran 370 meter dan kesamaptaan B yang terdiri dari Pull up maksimal 1 menit, Sit up maksimal 1 menit, Push up maksimal 1 menit dan Shuttle run sebanyak 3 putaran.



Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin yang juga Ketua Panitia mengatakan, panitia telah bekerjasama dengan Brimob Polda Sulsel untuk tes ini.

“Adek- adek yang mengikuti tes ini jangan terlalu memaksakan diri, agar tidak terjadi hal – hal fatal atau jangan sampai pingsan, oleh karena itu siapkan mental, tenaga, dan jangan lupa untuk mengingat table- tabel penilaian yang telah dipasang secara transparan,” ujar sirajuddin

Selanjutnya Kepala bagian Umum Basir mengatakan, tes Kesamaptaan ini akan diikuti oleh 450 orang peserta yang di bagi selama 3 hari.

Hari pertama diikuti 195 orang , hari kedua 195 dan hari ketiga 78 orang termasuk didalamnya 18 orang peserta taruna/Taruni Poltekip/Poltekim.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan memantau secara langsung pelaksanaan tes Kesamaptaan ini serta di monitor oleh Tim Biro Kepegawaian Skretariat Jenderal Kemenkumham RI

Salah seorang peserta tes Kesamaptaan yang berhasil mencapai hampir 9 putaran pada kesamaptaan A mengatakan, telah melakukan persiapan yang maksimal sebelum mengikuti tes kesamaptaan ini dan menurutnya pelaksanaan tes Penerimaan CPNS Kanwil Kemenkumham Sulsel merupakan salah satu pendaftaran yang paling terbuka, semua informasi disajikan dengan baik dan para peserta menerimanya dengan baik pula. (*)