Bupati Luwu Lantik 3 Kepala Dinas, Ini Jabatan dan Namanya

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA UTARA - Bupati Luwu, Basmin Mattayang melantik tiga kepala dinas di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Rabu (30/9/2020).

Mereka adalah Bustan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Albar A Picunang Kepala Dinas Pertanian, dan Supriadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Selain ketiganya, Basmin juga melantik sejumlah pejabat administrator.

Antara lain Ucok Suarso sebagai Camat Lamasi, Amirullah Sekretaris Dinas Pendidikan, dan Edi Masagala sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.

Basmin mengatakan, pejabat pimpinan tinggi yang dilantik dalam jajaran Eselon II adalah hasil uji kompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa waktu lalu di Makassar.

"Saya berharap saudara semua mengembangkan potensi di OPD masing-masing," pinta Basmin.

Pada kesempatan itu, Basmin juga menyampaikan progres pembangunan selama dua tahun masa jabatannya.

"Meski di tahun kedua ini kita dilanda pandemi Covid-19, akselerasi pembangunan di Luwu tetap terpacu," katanya.

Basmin juga mengatakan, sebagian besar pejabat yang dilantik ini adalah anak muda yang masih memiliki karir panjang.

"Sisi lain yang mesti dipahami adalah loyalitas, sebab saudara ini diantik berdasarkan kompetensi bukan berbasis transaksi," kata Basmin.

"Pokoknya jangan tunda-tunda pekerjaan yang ada (Don't wait until tomorrow what you can do today)," paparnya.

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Chalik Mawardi