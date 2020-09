Usai Anthurium, Gila-gilaan Harga Janda Bolong Tembus Rp 100 Juta, Sosok Ini Diduga Katrol Harganya

TRIBUN-TIMUR.COM - Pernah, Anthurium gila-gilaan harganya, kini harga Janda Bolong Tembus Rp 100 Juta.

Di masa jayanya, Anthurium bahkan dikabarkan pernah ditukar dengan mobil Toyota Innova.

Situasinya dianggap mirip, yaitu di mana sebuah tanaman yang awalnya dianggap biasa-biasa saja tiba-tiba dihargai sangat tinggi.

Bahkan beberapa orang menganggap harga tanaman tersebut sudah sangat tidak irasional.

Lalu, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Siapakah yang berperan 'menggoreng' harga janda bolong maupun anturium?

Tanaman Janda Bolong yang lagi viral dan trending di twitter hari ini, (27/9/20) lagi rame diomongin dan dicari (tribunnews.com)

Ya, jika kita ingat ke belakang, jenis tanaman yang hits dan menjadi tren adalah anturium, aglaunema, dan sebagainya.

Sempat dijual dengan harga fantastis, kini harga tanaman itu sudah mulai turun, tidak setinggi di masa puncak popularitasnya.

Apa yang sebenarnya terjadi pada fenomena pasar yang seperti ini?

Ekonom dari Institute Development of Economics and Financial (Indef), Bhima Yudhistira menyebut,

Fenomena semacam ini disebut sebagai gelembung ekonomi atau bubble economy.