Ngeri! Ini Sinopsis & Trailer Horor Dont Be Afraid Of The Dark, Hantu di Rumah Tua

Dont Be Afraid Of The Dark, Bioskop Trans TV Malam Ini

Trailer-Sinopsis Film Horor Dont Be Afraid Of The Dark, Bioskop Trans TV Malam Ini Pukul 24.00 Wita

TRIBUN-TIMUR.COM - Film ini merupakan film remake dari film horor ABC pada tahun 1973.

Film Dont Be Afraid of The Dark dirilis di Amerika Serikat pada 26 Agustus 2011, oleh Miramax Films and FilmDistrict.

Dont Be Afraid of The Dark juga telah menerima tinjauan positif dari kritikus, yang memuji penampilan, arah, suasana dan skor musik Holmes, Pearce dan Madison, tetapi mengkritik kurangnya orisinalitas dan ketakutan melompat.

TRAILER

Bioskop Trans TV kembali hadir dengan beragam film unggulan.

Makam ini, akan tayang film horor Don't Be Afraid Of The Dark

Film Dont Be Afraid of The Dark akan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Kamis (21/11/2019), pukul 24.00 WITA

Film Dont Be Afraid of The Dark merupakan film yang bergenre horor pada tahun 2010.

Dont Be Afraid of The Dark ditulis oleh Matthew Robbins dan Guillermo del Toro dan disutradarai oleh Troy Nixey.