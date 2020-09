Paket Gowes to Fave Mulai Rp 50 Ribu, Tawarkan All You Can Eat Snack, Kopi hingga Minuman Herbal

Favelosari menawarkan paket bersepeda ke Fave dengan All you can eat snack (coffee break) dan kopi, teh atau minuman herbal.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Favelosari menawarkan paket bersepeda ke Fave dengan All you can eat snack (coffee break) dan kopi, teh atau minuman herbal.

Bersepeda bisa menjadi salah satu pilihan aktifitas fisik yang menyenangkan untuk menjaga kesehatan jantung.

Bersepeda juga dapat meningkatkan kesehatan mental agar senantiasa sehat serta bugar.

Tak hanya itu, olahraga bersepeda juga menjelma menjadi tren yang sangat digandrungi masyarakat akhir-akhir ini.

Harga yang ditawarkan untuk paket ini mulai Rp 50 ribu.

Demikian dikatakan Sales FaveHotel Losari, Alika

"Gowes to Fave dapat dinikmati oleh anak-anak dan orang dewasa setiap hari dengan jam operasional 06.00 hingga 18.00," katanya pada Tribun Timur, Senin (28/9/2020).

Ia membeberkan, All you can eat snack (coffee break) yang ditawarkan dalam paket ini berupa pilihan cemilan gurih dan manis dan juga bubur tradisional.

"Selamat berolahraga dengan menyenangkan. Stay safe and healthy," ujarnya.