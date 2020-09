Hasil Liga Inggris: Man City vs Leicester 2-5, Vardy Hattrick, The Foxes Dapat 3 Tendangan Penalti

Manchester City alami kekalahan perdana saat menjamu Leicester dengan skor telak 2-5. The Foxes dapat tiga tendangan penalti dalam laga ini, Senin (28/9/2020)

Anak asuh Pep Guardiola harus menerima hasil kekalahan saat menjamu Leicester City di Etihad Stadium pada pertandingan pekan ketiga Liga Inggris.

Dua gol milik Manchester City dicetak oleh Riyad Mahrez (4') dan Nathan Ake (84').

Sementara lima gol Leicester City dicetak lewat tiga gol Jamie Vardy ( P37', 54, P58'), James Maddison (77'), dan your Tielemans (P, 88').

Ulasan pertandingan Manchester City vs Leicester

Man City tak perlu menunggu lama untuk mencetak gol.

Laga baru berjalan empat menit, tim berjulukan The Citizens itu sudah bisa unggul.

Berawal dari sebuah skema sepak pojok, bola liar di dalam kotak penalti Leicester berhasil disambar oleh Riyad Mahrez.