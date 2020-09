THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE VIA IFL SCIENCE

Gambar ini menunjukkan virus corona SARS-CoV-2 menginfeksi sel manusia. Gambar ditangkap dengan menggunakan mikroskop elektron. UPDATE Covid-19 Sabtu 26 September 2020: Kini 271.339 Tambah 4.494 Kasus Per Hari Ini