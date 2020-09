Ini Sinopsis Film Fast & Furious, Big Movies GTV Malam Ini, Awal Kerjasama Dom dan Brian

TRIBUN-TIMUR.COM - Big Movies GTV malam ini Fast & Furious atau juga dikenal sebagai Fast & Furious 4 adalah film bergenre aksi balap jalanan.

Fast & Furious ini disutradarai oleh Justin Lin dan naskah ditulis oleh Chris Morgan.

Film Fast & Furious ini adalah film keempat dari franchise Fast and Furious.

Film Fast & Furious dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster dan John Ortiz.

Awal dari trilogi Fast and Furious, film ini sebagai sekuel langsung dari film pertama, ditetapkan lima tahun setelah peristiwa The Fast and the Furious.

Film Fast & Furious rilis perdana di Amerika Serikat pada 3 April 2009 dan menerima ulasan negatif.

Meski begitu, Fast & Furious sukses di box office seluruh dunia.

Trailer

Berikut ini adalah trailer resmi dari film Fast & Furious: