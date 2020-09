Netizen Ramai-ramai Sebar Meme Adama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 1, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama) merasakan dukungan dari masyarakat pada Pilwali Makassar 2020.

Sebagai bentuk dukungan, warga ramai-ramai sosialisasikan nomor urut pasangan berjargon Adama.

Di lini masa media sosial, netizen mengunggah foto Danny-Fatma sambil memegang atribut angka 1.

Unggahan mereka disertai kalimat dukungan agar Adama bisa memenangkan pertarungan 9 Desember mendatang. Bahkan banyak di antara mereka memproduksi meme tersendiri.

Salah satunya, Facebook bernama Yunita Kartika Iswara yang menulis, "Nomor urut 1 untuk untuk orang nomor 1 di hati masyarakat Kota Makassar. Adama."

Akun lain bernama Riska Fani menuliskan bahwa nomor urut 1 merupakan tanda kemenangan untuk Adama. "Ini petunjuk semesta untuk terus menjadikan DP-Fatma pilihan nomor satu pada 9 Desember nanti."

Hal yang sama juga di media sosial Instagram dan aplikasi chatting WhatsApp. Banyak yang berfoto dengan membuat desain berupa acungan jari angka 1.

Salah satunya keterangannya berbunyi, "We are One. 1 itu terbukti. 2, 3, 4 itu janji."

Sejak pagi hingga sore ini, media sosial masih banyak dipenuhi simbol-simbol angka 1 atau Danny-Fatma, terutama di beberapa grup facebook Makassar.

Danny dalam keterangannya usai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut di Hotel Harper Perintis by Aston Makassar, Kamis (24/9/2020), mengatakan makna nomor urut satu itu sangat dalam.