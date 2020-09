Mandiri Syariah Sabet Penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) kembali memperoleh pengakuan internasional dan meraih tiga penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020.

The Asset, merupakan institusi media keuangan dan investasi terkemuka yang berbasis di Asia menyiarkan acaranya secara virtual pada Rabu, (23/9/2020).

Dalam acara tersebut, Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan untuk kategori Islamic Bank of the year, Best Islamic Retail Bank dan Best Islamic Trade Finance.

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mengatakan, Mandiri Syariah berhasil mempertahankan kinerja terbaiknya dan kembali menerima penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards.

“Alhamdullilah, tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholders terutama nasabah yang telah berkontribusi atas pencapaian Mandiri Syariah selama ini,” katanya.

Toni EB Subari mengungkapkan, hingga saat ini Manajemen Mandiri Syariah fokus pada segmen retail.

Pembiayaan Segmen Retail tumbuh 12,52 persen (year on year). Saat ini 63,33 persen dari portofolio pembiayaan atau Rp48,55 triliun dari total Rp76,66 triliun (posisi per Agustus 2020) merupakan segmen retail.

Kinerja Mandiri Syariah terus meningkat, per akhir Agustus 2020 asset Mandiri Syariah mencapai Rp112,12 triliun.

"Pencapaian aset didorong, salah satunya oleh pertumbuhan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya Tabungan yang bisa secara konsisten tumbuh sebesar 18,06 persen secara yoy menjadi sebesar Rp43,69 triliun," tukas Toni.

Regional CEO Head RO VIII Makassar Bank Syariah Mandiri, Kemas Erwan Husainy berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Nasabah.