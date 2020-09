Hari Ini, PostgreSQL 13 Software Database Open Source Tercanggih di Dunia Diluncurkan

TRIBUN-TIMUR.COM - PostgreSQL Global Development Group pada Kamis (24/9/2020) hari ini mengumumkan peluncuran PostgreSQL 13, versi terbaru dari software database open source tercanggih di dunia.

Berbagai keunggulan yang dibenamkan di PostgreSQL 13 mencakup peningkatan signifikan pada sistem pengindeksan dan pencariannya yang menguntungkan bagi database besar, penghematan ruang, dan peningkatan kinerja untuk indeks.

Juga waktu respons yang lebih cepat untuk query yang menggunakan agregat atau partisi, perencanaan query yang lebih baik saat menggunakan statistik yang ditingkatkan, dan banyak lagi.

Demikian siaran pers PT Equnix Business Solutions, perusahaan penyedia software open source, kepada Tribun-Timur.com.

Kemajuan kinerja berkelanjutan

Melanjutkan keunggulan dari versi sebelumnya, PostgreSQL 13 secara efisien dapat menangani data duplikat dalam indeks B-tree, yang merupakan indeks standar database.

Hal ini memberikan keuntungan dengan menurunkan penggunaan ruang yang dibutuhkan indeks B-tree, sambil meningkatkan kinerja query secara keseluruhan.

PostgreSQL 13 memperkenalkan pengurutan bertahap, di mana data yang diurutkan dari langkah sebelumnya dalam query dapat mempercepat pengurutan di langkah selanjutnya.

Selain itu, PostgreSQL sekarang bisa menggunakan sistem statistik yang diperluas (diakses melalui CREATE STATISTICS) untuk membuat plan yang lebih baik untuk query dengan klausa OR dan pencarian atas daftar IN / ANY.

Di PostgreSQL 13, lebih banyak pilihan query pengelompokan dan agregat dapat meningkatkan efisiensi fungsi pengelompokan, karena query dengan kelompok besar tidak harus dimasukkan seluruhnya ke dalam memori.