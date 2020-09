Hadir Sejak 2018, LazMall dari Lazada Jamin Produk Asli 100 %,

LazMall, kanal untuk produk otentik berkualitas di Lazada, berkembang pesat dan menjadi mal virtual terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 18.000 brand.

Dua tahun sejak diperkenalkan, di tahun 2020 ini, LazMall hadir dengan tampilan dan beberapa fitur terbaru untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bagi konsumen, serta mendukung brand dan pelaku ritel melakukan ekspansi bisnis melalui digitalisasi.

“LazMall merupakan salah satu kanal utama di Lazada yang memudahkan konsumen yang mengincar produk-produk otentik berkualitas tinggi di eCommerce serta untuk membantu brand-brand agar memiliki kehadiran secara virtual untuk menjangkau pasar lebih luas," ujar Monika Rudijono, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, dalam konfrensi pers virtual yang digelar Kamis (24/9/2020).

"Kami berkomitmen untuk memberikan konsumen jaminan 100% produk asli, promo menarik serta harga bersaing dan fitur-fitur baru LazMall ini akan semakin memudahkan konsumen dalam menemukan rekomendasi dan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, serta memberikan visibilitas yang lebih baik bagi brand-brand mitra Lazada," ujarnya.

Berbagai data dari whitepaper Lazada, The Future is Now, dan penelitian Kantar, menunjukkan adanya peningkatan pola aktivitas online yang dilakukan masyarakat.

“Berdasarkan riset Kantar, jumlah pengguna internet semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. Di 2020, 70% dari rumah tangga di perkotaan Indonesia memiliki internet akses, dan 87% dari online konsumen akses internet setiap hari. Jadi kami melihat bahwa penting sekali bagi brand untuk memperhatikan perubahan perilaku konsumen terutama untuk transformasi digital, memperkuat posisi mereka dan menjangkau konsumen melalui digital, seperti eCommerce," ujar Fanny Murhayati, Marketing Director Kantar Indonesia, dalam kesempatan tersebut.

"Perilaku konsumen ini mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja online, kemudahan dalam mendapatkan produk, bertransaksi serta memiliki jaminan kualitas produk yang terpercaya, sehingga inovasi seperti kanal LazMall ini juga dapat membantu mengakomodasi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Pentingnya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen juga membuat LazMall berevolusi dari sisi tampilan, juga lewat fitur-fiturnya. Beberapa fitur terbaru LazMall tersebut diantaranya Brand Untukmu, Brand Directory, Tombol ‘Follow’ LazMall, LazMall Murah Nampol, dan Brand Mega Offer yang memberikan pengalaman belanja online yang unik dan cara interaksi yang berbeda bagi setiap konsumen dengan brand favoritnya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Konsumen yang berbelanja di LazMall juga akan mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya jaminan produk asli 100%, juga berbagai promo menarik setiap hari dari brand yang tergabung di LazMall diantaranya melalui Super Brand Day dan Brand Mega Offer, serta mendapatkan akses ke peluncuran eksklusif produk terbaru dari brand favorit mereka. Konsumen yang berbelanja di LazMall juga bisa mengeksplorasi berbagai produk yang ditawarkan melalui tayangan LazLive.

Sugih Muliawan, Head of LazMall Operations menambahkan, “Di Q2 2020, secara keseluruhan jumlah brand yang bergabung di LazMall di Indonesia meningkat 1,5x lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah pesanan yang diterima LazMall pun meningkat 1,5x lipat dibandingkan tahun lalu. Kami optimis fitur-fitur baru LazMall ini dapat lebih membantu konsumen menemukan rekomendasi dan pilihan produk yang tepat sesuai minat dan kebutuhan, serta semakin nyaman dalam berbelanja online. Hal ini pada akhirnya tentu akan membantu brand dan pelaku ritel yang tergabung di LazMall mengoptimalkan ekspansi bisnis mereka dan membantu pergerakan roda ekonomi Indonesia.”

Salah satu perusahaan terkemuka Indonesia yang telah menjadi mitra Lazada sejak tahun 2017, Tempo Scan Pacific/Tempo Group, juga merasakan peran dan manfaat bergabung di virtual mall seperti LazMall, antara lain membantu brand memperluas jangkauan konsumen produk-produk dalam grup Tempo.

“Sebanyak 22 brand dari berbagai kategori di bawah Tempo Group ada di LazMall dengan nama Tempo Store. Bergabung Bersama LazMall telah membantu meningkatkan awareness serta penetrasi brand kami, sehingga kami memutuskan untuk membuat store terpisah untuk beberapa brand utama di portfolio kami. Logo ‘LazMall’ di digital store semakin memantapkan posisi kami sebagai original seller yang terpercaya, dengan 100% produk asli dan pelayanan terbaik bagi konsumen, serta penyimpanan barang dengan standar yang tinggi. Sistem canggih Lazada juga membuat kami dapat menganalisa efektifitas program yang sedang berjalan secara real time, sehingga kami dapat menentukan cara yang tepat untuk berinteraksi dengan lebih baik dengan konsumen kami. Sejak menjadi bagian dari LazMall, kami mengalami peningkatan bisnis hingga 10x lipat,” ujar Suli Andries, E-Commerce Head Marketing & Operational, Tempo Group, mengatakan, Suli Andries, E-Commerce Head Marketing & Operational, Tempo Group, mengatakan,

LazMall senantiasa berinovasi untuk membantu brand dan pelaku ritel melakukan ekspansi digital. “Kami akan terus mendukung pertumbuhan brand lokal dan internasional yang menjadi mitra kami baik melalui berbagai inovasi juga solusi jaringan logistik yang lengkap serta akses penyimpanan yang diakomodir oleh Lazada,” tutup Monika.(*)