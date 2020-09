CitraLand City Losari Makassar Rampungkan Topping Off CSB dan Penjualan Delft Shop Office

Prosesi topping off tower pertama Ciputra School of Business setinggi 8 lantai di kawasan CitraLand City Losari Makassar, Kamis (24/9/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - CitraLand City Losari Makassar menyelenggarakan acara pemilihan unit Delft Shop Office yang dirangkaikan dengan prosesi topping off tower pertama Ciputra School of Business (CSB) setinggi 8 lantai di Marketing Gallery CitraLand City Losari Makassar, Kawasan Center Point of Indonesia, Kamis (24/9/2020).

Pihak manajemen CitraLand City Losari Makassar telah membuka Nomor Urut Pemesanan (NUP) kepada calon pembeli atau calon user sejak 10 September hingga 13 September 2020.

Manager Marketing CitraLand City Losari Makassar, Anastasia Amelia Winardi, mengatakan bahwa selama dibukanya NUP dalam tiga hari tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) calon user telah mengambil NUP, melebihi jumlah unit yang tersedia yakni sebanyak 16 (enam belas) unit.

"Tidak dapat dipungkiri, membeludaknya pemesanan NUP tersebut karena shop office ini berada di lokasi yang strategis yakni di depan Ciputra School of Business, salah satu perguruan tinggi terkemuka dalam bidang bisnis yang segera rampung pada pertengahan 2021, dan Delft Apartment," katanya.

Menurutnya, lokasi yang strategis ini menjadikan Delft Shop Office sebagai kawasan dengan prospek bisnis yang menjanjikan bagi calon user.

"Belum lagi, Delft Shop Office berada di kawasan CitraLand City Losari yang telah menjadi salah satu kawasan ikonik dan destinasi utama warga kota Makassar. Seiring dengan semakin berkembangnya geliat bisnis di Kota Makassar, Delft Shop Office ini tentu menawarkan peluang bisnis yang menarik bagi masyarakat," katanya.

Di samping produk Delft Shop Office, pihak CitraLand City Losari juga memberikan program khusus untuk produk Shop Office Business Park yakni kemudahan pembelian dengan angsuran hanya sebesar Rp 1 jutaan per hari.

Business Park akan dicanangkan menjadi sebuah kawasan emas dengan dimulainya pembangunan Sekolah IPEKA di pertengahan 2021 mendatang.

Lokasi Business Park berada di jalan utama, tepat di seberang sekolah IPEKA.

Business Park menjadi satu-satunya kawasan shop office di Makassar yang dilengkapi dengan fasilitas parkir basement.

"Besarnya antusiasme masyarakat saat ini terhadap penjualan properti menunjukkan bahwa pasar properti tidak seperti yang diprediksikan sejak awal, apalagi sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia," katanya.

"Pembangunan di CitraLand City Losari juga tidak mengalami reschedule atau perubahan jadwal akibat pandemi. Hingga saat ini, pembangunan masih terus berjalan dan menunjukkan progress yang signifikan," tuturnya.(*)