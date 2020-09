Lirik Lagu Terbaru Mahen - Datang untuk Pergi, Lengkap dengan Chord Gitar, Sukses Trending YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Petrus Mahendra atau Mahen merilis singel terbaru "Datang untuk Pergi" pada Senin (21/9/2020) lalu.

Sebelumnya, Mahen dikenal karena sering membuat cover lagu di Instagram.

Ia juga aktif bermain TikTok sampai menjadi Singer of The Year pada 2018 silam.

Baru saja dirilis, video klip lagu Datang Untuk Pergi langsung masuk jajaran video trending di YouTube.

Video musik ini diunggah dikanal YouTube Indo Semar Sakti.

Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (23/9/2020) video musiknya telah ditonton lebih dari 711 ribu kali.

Berikut Chord Gitar Lagu Datang Untuk Pergi - Mahen dikutip dari Tribunnews.com:

C G

Kau pernah janji

Am C

Tak menyakiti..

C G

Tapi berulang kali

Am C-E

Kau lukai hati..

Am E

Janji tak ditepati

Am D

Seakan kau pernah peduli

F

Kita tak sama..

Fm -G E

Tak lagi sama.. hoo..

Reff :