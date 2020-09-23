Breaking News:

FOTO: Tribun Ngovi Edisi #13 Bahas Dokter Satgas Covid

Ngovi Seri 13 ini ngobrol bersama Dokter Satgas Wisata Duta Covid-19 dr. Edho Biondi Joris dan Relawan Milenial Makassar

zoom-inlihat foto FOTO: Tribun Ngovi Edisi #13 Bahas Dokter Satgas Covid
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (23/9/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (23/9/2020).

Ngovi Seri 13 ini ngobrol bersama Dokter Satgas Wisata Duta Covid-19 dr. Edho Biondi Joris dan Relawan Milenial Makassar drg. Syakhrul Affandhy dengan tema yang diangkat pada seri ini Dokter Satgas Covid & Tantangannya.

Tags
Ngovi
Satgas Covid-19
Ngovi Tribun Timur
Berita Populer
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan