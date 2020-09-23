FOTO: Tribun Ngovi Edisi #13 Bahas Dokter Satgas Covid
Ngovi Seri 13 ini ngobrol bersama Dokter Satgas Wisata Duta Covid-19 dr. Edho Biondi Joris dan Relawan Milenial Makassar
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (23/9/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (23/9/2020).
Ngovi Seri 13 ini ngobrol bersama Dokter Satgas Wisata Duta Covid-19 dr. Edho Biondi Joris dan Relawan Milenial Makassar drg. Syakhrul Affandhy dengan tema yang diangkat pada seri ini Dokter Satgas Covid & Tantangannya.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur