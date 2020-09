Andi Sudirman Sulaiman Tutup MTQ Pramuka Sulsel 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) I Pramuka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020.

Acara penutupan digelar di Aula Dasadarma Kantor Kwartir Daerah Pramuka Sulawesi Selatan, Minggu (20/9/2020) sore.

MTQ Pramuka pertama se-Sulawesi Selatan tersebut mengangkat tema Mewujudkan Generasi Pramuka Cinta Al Quran.

Acara tersebut diikuti oleh 66 peserta, yang terbagi dalam dua tingkat perlombaan, yaitu tingkat Siaga - Penggalang dan Penegak -Pandega.

Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulsel, Rahmansyah dalam sambutannya mengapresiasi panitia yang telah menggelar MTQ di tengah pandemi Covid-19.

"Pandemi ini, tidak boleh menutup kreativitas kita, dia tidak boleh membungkam kita punya kemampuan untuk berbuat demi kepentingan bangsa dan daerah," katanya.

Rahmansyah mengatakan bahwa Pramuka harus masuk ke aktivitas dan kegiatan dengan pendekatan Informasi Teknologi (IT).

"Tertinggal kita kalau tidak dekat dengan IT. Jangan karena pandemi kita menggunakan IT, tapi kebetulan saja pandemi kita IT. Harusnya tidak pandemi pun kita harus dekat dengan IT," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kegiatan MTQ Pramuka Sulsel itu.

"Alhamdulillah, meskipun pandemi tetap dilakukan dengan baik," katanya.

Dia mengatakan bahwa di Pramuka dirinya banyak belajar banyak hal. Salah satunya adalah mengajarkan dirinya tampil di depan forum.

"Saya lebih banyak aktif di Pramuka. Pramuka adalah yang membentuk karakter-karakter calon pemimpin ke depan," ujarnya.