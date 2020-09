Selamat, Putra Kedua Wiljan Pluim Lahir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kapten PSM Makassar, Wiljan Pluim tengah berbahagia dengan lahirnya putra keduanya.

Kelahiran anak kedua pemain berkebangsaan Belanda ini diketahui melalui unggahan di akun instagramnya, Sabtu (19/9/2020).

"Welcome to the family Lukas Toni Pluim," tulis Pluim.

Saat ini diketahui Pluim bersama istrinya tengah berada di Belanda, negara asalnya.

Ia meninggalkan Indonesia sejak kompetisi Liga 1 Indonesia 2020 dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Mantan pemain Roda FC itu kini memiliki dua putra setelah resmi menikah dengan Marlinde Vahl.

Anak pertamanya yakni Samuel lahir tahun 2018 lalu di Makassar.

Pluim sendiri saat pertama kali berseragam PSM tahun 2016 lalu masih berstatus lajang.

Ia memilih meminang Marlinde pada tahun 2017 lalu.

Selama berseragam PSM, Pluim mengajak istri dan anaknya tinggal bersama di Makassar.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian