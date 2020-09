Mi Instan 5 Bungkus Rp 11.300, Produk Kecantikan Juga Turun Harga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indomaret kembali menghadirkan promo turun harga untuk sejumlah produknya.

Promo ini berlaku hingga Minggu (20/9/2020).

Beberapa di antaranya, Larisst Beras Kepala Super 5kg Rp 62.900 sisa Rp 59.900 per sak. Pro Chiz Keju 170/180 gram Rp 19 ribu sisa Rp 14.800.

Bangau Kecap Manis Refill Rp 23.500 sisa Rp 19.900.

Sedaap Mie Mi Instant Goreng Korea Spicy atau Soup Rp 13 ribu sisa Rp 11.300 per lima bungkus.

Indomaret Air Mineral 1.500 ml Rp 4.300 sisa Rp 2.900.

Tidak hanya itu, produk lainnya ialah Indomilk Susu Cair UHT Plain atau Chocolate 1000 ml Rp 17.500 sisa Rp 15.500.

S-29 Procal Susu Bubuk Pertumbuhan 3 Vanila Rp 164 ribu sisa Rp 144.800.

Produk kecantikan dan perawatan juga promo. Salah satunya, Vaseline Body Lotion Healthy White UV Lightening Rp 29.100 sisa Rp 21.500.

Nive Deo Roll On Invisible Black and White atau For Man Black and White 500 ml Rp 19.400 sisa Rp 12.900.