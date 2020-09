Lirik Lagu TREASURE - I Love You, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, Masuk Trending YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Boyband TREASURE merilis mini album kedua mereka ‘The first Step: Chapter Two’ pada hari Jumat 18 September dan mereka menggoda penggemar tidak hanya dengan poster, tetapi juga video.

Single album kedua TREASURE tersebut berisi 2 buah lagu yaitu I Love You dan B.L.T Bling Like This yang liriknya ikut ditulis oleh para personilnya.

Mewarnai line up musisi Korea Selatan yang comeback di bulan September ini, TREASURE kembali dengan single album kedua mereka bertajuk The first Step: Chapter Two

Single album kedua TREASURE tersebut dirilis tepat pada tanggal 18 September 2020 disusul dengan sebuah MV berjudul ‘I Love You’ yang sweet dan enerjik.

Sebelumnya di bulan Agustus silam, TREASURE telah lebih dulu meluncurkan single albumThe first Step: Chapter Two,” dengan lagu debut mereka berjudul Boy yang begitu memorable dan populer.

TREASURE memulai debutnya pada 7 Agustus 2020 melalui single “Boy”. (Istimewa)

Jelas saja jika lagu terbaru dari grup yang terdiri dari 12 personil ini menjadi sangat ditunggu oleh para penggemarnya yang sudah menantikan TREASURE dengan karya terbaru mereka.

Single album kedua bertajukThe first Step: Chapter Two milik TREASURE sendiri rencananya akan berisi 2 buah lagu yaituI Love Yo dan B.L.T Bling Like This.

Dalam versi CD-nya, single album ini juga akan menyertakan lagu I Love You dan B.L.T Bling Like This dalam versi instrumental.

Yang tak kalah menarik perhatian adalah untuk laguI Love You dan B.L.T Bling Like This, para personil TREASURE pun ikut ambil bagian dalam proses pembuatannya.

Seperti lagu I Love You dan B.L.T Bling Like This di mana Choi Hyun Suk, Haruto, dan Yoshi berpartisipasi dalam pembuatan lirik dua lagu tersebut.