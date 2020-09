DAFTAR 10 Fitur Tersembunyi WhatsApp: Colek Teman di Grup, Bikin Huruf Miring, Sembunyi Tanda Read

TRIBUN-TIMUR.COM - Banyak tak tahu, aplikasi Chatting WhatsApp punya banyak fitur yang tesembunyi loh.

Berikut ini 10 daftar fitur yang banyak fungsinya loh.

Mulai dari colek teman di Grup, buat huruf tebal dan miring, dan sembunyikan tanda read.

Cek selengkapnya di sini:

1. Menyembunyikan “Last Seen”

WhatsApp mengizinkan pengguna saling melihat waktu online terakhir masing-masing.

Namun bila hal ini dirasa mengganggu privasi, Anda bisa menyembunyikan tanda “last seen” tersebut. Caranya, pilih menu Setting, kemudian pilih tab Account dan Privacy.

Anda akan menemukan bilah bertuliskan “Last Seen”.

Pilihlah tab tersebut, maka akan muncul pilihan lain secara pop-up. Anda tinggal memilih Everybody agar semua orang bisa melihat “Last Seen” tersebut, pilih My Contact supaya hanya orang dalam buku kontak saja yang bisa melihat, atau pilih Nobody agar tidak ada satu pun yang bisa melihat informasi tersebut.

2. Backup percakapan