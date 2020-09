Menhan Prabowo Bertemu dengan Pejabat Pentagon AS, Bahas Ketegangan Laut China Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan pejabat Pentagon, Amerika Serikat.

Ia bertemu dengan US Under Secretary of Defense for Policy, James H. Anderson.

Hal ini diungkap oleh akun twitter resmi Department of Defense US.

"Acting USD Policy Dr. Anderson had a productive meeting with #Indonesia Defense Minister @prabowo, reaffirming DOD's commitment to a strong bilateral defense partnership & a #FreeAndOpenIndoPacific. @Kemhan_RI".

• ALHAMDULILLAH 1,8 Juta Guru Honorer Bakal Dapat BLT dari Kemendikbud, Skemanya Mirip Subsidi Gaji

"Acting USDefense Policy, James H. Anderson melakukan rapat yang sangat produktif dengan Menteri Pertahanan #Indonesia @prabowo," tulis akun @deptofdefenseUS pada Jumat (19/9/2020).

Keduanya membahas kerja sama di bidang pertahanan dan kebebasan navigasi di Asia Pasifik.

Ketegangan Laut China Selatan juga dibahas dalam pertemuan ini.

Menhan Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia bebas aktif dan tak terlibat dengan aliansi manapun.