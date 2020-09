FOTO: Hush Puppies MaRI Promo Hingga 19 Oktober

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Staf memperlihatkan aneka koleksi sepatu di Hush Puppies Mal Ratu Indah, Jl Ratulangi, Makassar, Jumat (18/9).

Hush Puppies menggelar promo end of season sale berupa diskon up to 50 persen dan diskon tambahan 10 persen untuk pembelian 2 pasang sepatu dan tambahan 20 persen untuk pembelian 3 pasang sepatu yang berlaku hingga 19 oktober mendatang.