Football Manager 2020 Gratis dari Epic Games, Ini Cara Downloadnya, Minimal Spesifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM-Perusahaan pengembang game yang berbasi di Cary, Carolina Utara, Epic Games kembali menggratiskan game-game andalannya.

Minggu ini, Epic Games membagikan game Watch Dogs 2, Football Manager 2020 dan Stick It To The Man! secara gratis.

Watch Dogs 2, Football Manager 2020 dan Stick It To The Man dapat Anda unduh atau download secara gratis mulai hari ini, Jumat (18/9/2020).

Kesempatan ini tergolong terbatas, pasalnya Epic Games hanya menggratiskan hingga Kamis (24/9/2020) mendatang.

Cara Download Football Manager 2020 dari Epic Games

1. Pertama dowload aplikasi Epic Games Store di PC atau laptop Anda kemudian login dengan akun Epic Games yang dimiliki. Apabila belum memilikinya, Anda bisa memilih untuk membuat akun baru atau menggunakan akun lain seperti Google, Xbox, maupun PS di Epic Games Store.



2. Di dalam halaman utama Epic Games Store geser tampilan utama ke bawah hingga menemukan teks bertuliskan Free Games dan berisi jajaran game yang digratiskan yaitu Footbal Manager 2020 dan lainnya.



3. Selanjutkan klik tombol biru bertuliskan Free Now di game yang digratiskan. Anda akan dialihkan ke halaman untuk mengklaim atau mengambil game ini yang terlihat seperti proses pembelian game tapi di sini harga yang harus dibayarkan akan menjadi nol alias gratis.



4. Apabila sudah selesai maka game akan tersimpan di menu Library yang ada di halaman awal Epic Games Store tadi. Anda bisa mengunduh dan memainkannya kapan saja.

Epic Games Gratiskan Game Watch Dogs 2 dan Football Manager 2020, Segera Download di Sini (epicgames.com)

Football Manager 2020

Seperti namanya, game ini berhubungan dengan sepak bola.

Dalam game ini, Anda akan menjadi manajer sebuah tim sepak bola.

Anda dituntut untuk mengembangkan dan menyempurnakan identitas klub dan identitas karakter Anda sendiri.

Persyaratan Minimum Sistem untuk Football Manager 2020