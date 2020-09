Film Horor Dibintangi Jennifer Lawrence, Ini Sinopsis The House at The End of The Street

The House at The End of The Street

House at the End of the Street adalah film thriller asal Amerika yang disutradari oleh Mark Tonderak.

Film ini dibintangi oleh Jennifer Lawrence.

TRIBUN-TIMUR.COM - Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Elissa yang harus pindah rumah sejak ayah ibunya bercerai.

Ia pun tinggal bersama ibunya dan tinggal di rumah baru yang bersebelahan dengan rumah berhantu.

Rumah itu berhantu karena dulu pernah ditinggali oleh seorang wanita bernama Carrie-Anne yang memilih untuk bunuh diri di rumah tersebut.

Hingga kini, jasad Carrie pun tidak pernah ditemukan.

Elissa yang kini tinggal di dekat rumah itu pun akhirnya menjalin hubungan dengan kakak Carrie, yang bernama Ryan.

House at the End of the Street selesai diproduksi pada 2010 namun baru dirilis pada 2012 oleh Relativity Media.

Film tersebut menjadi film box office dengan penghasilan sebanyak 44,1 juta dolar AS dengan budget 6,9 juta dolar AS.

Film ini juga dirilis resmi di Kanada oleh Alliance Films.

House at the End of the Street merupakan film horor thriller yang berdurasi 1 jam 41 menit.

Film horor tersebut mendapat rating 5,6/10 di website resmi IMDb.com.