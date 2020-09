Dinkes Bulukumba Belum Bayar Insentif 216 Tenaga Kesehatan di RSUD Sulthan Dg Radja, Ada Apa?

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja Bulukumba, mengeluhkan belum cairnya insentif mereka.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh Perawat Pelaksana RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, Suparman, Jumat (18/9/2020).

"Sejak bulan April hingga Juni 2020 belum dibayarkan," kata Suparman.

Kasubag Humas dan Promosi Kesehatan (Promkes) RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, Gumala Rubiah mengatakan, dana insentif selama tiga bulan, terhitung sejak April-Juni 2020, memang belum dibayarkan.

Padahal manajemen RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, telah mengusulkan untuk pembayaran insentif tersebut.

"Yang pasti rumah sakit sudah mengusulkan insentif selama tiga bulan ke Dinkes Bulukumba. Yang belum terima insentif itu ada 216 orang," kata Gumala.

Di Bulan Maret ada 55 orang, April 103 orang, dan Mei 58 orang. Besaran insentif untuk masing-masing tenaga kesehata bervariatif, mulai dari Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta.

"Kalau besaran insentif dokter spesialis Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat atau bidan Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan," tuturnya.

Menurutnya, besaran yang diterima setiap bulan itu merupakan nominal maksimal, jadi harus dihitung lagi jumlah jam kerja dalam satu bulan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

"Dana insentif ini merupakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan yang kegiatannya melekat di Dinkes Kabupaten Bulukumba, jadi rumah sakit harus mengajukan usulan pembayaran insentif ini ke Dinkes dan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator Dinkes," jelas Gumala.

Pihak Dinkes, selanjutnya akan mengajukan usulan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), berdasarkan hasil verifikasi, baik insentif Puskesmas maupun rumah sakit.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, dr Wahyuni, yang dikonfirmasi, hingga kini belum memberikan tanggapan. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi