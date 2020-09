AS Roma Selangkah Lagi Boyong Arkadiusz Milik dari Napoli

Bomber Napoli, Arkadiusz Milik, dilaporkan bakal segera pindah ke AS Roma.

TRIBUN-TIMUR.COM - Domino transfer yang melibatkan striker-striker top Liga Italia sudah di depan mata akan menjadi kenyataan.

Rentetan pergerakan bakal dimulai Arkadiusz Milik.

Striker Napoli, Arkadiusz Milik, diketahui menjadi target AS Roma pada bursa transfer Liga Italia musim panas ini.

Seperti dikutip Bolasport.com dari Calciomercato, Arkadiusz Milik sudah tidak berlatih bersama Napoli pada Rabu (16/9/2020).

Milik bahkan dikabarkan telah meninggalkan markas Napoli, Castelvolturno, pada Kamis pukul 13.00 waktu setempat.

Pada Kamis siang, agen Milik, David Pantak, juga telah berada di Trigoria, markas AS Roma.

Keberadaan Pantak di Trigoria ditengarai untuk menuntaskan transfer di mana kedua kubu sudah mencapai kesepakatan.

AS Roma akan membayar 18 juta euro plus bonus 7 juta euro sementara Arek Milik sendiri bakal menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan gaji 5 juta euro per musim.

Transfer Milik menjadi penting karena bakal menginisiasi efek domino kepindahan striker top lainnya.

Begitu Milik resmi pindah ke AS Roma, jalan Edin Dzeko bergabung ke Juventus bakal menjadi mulus.

Juventus dan AS Roma sendiri diketahui sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Edin Dzeko.

Tetapi, transfer itu menunggu sampai kepindahan Milik ke AS Roma menjadi resmi.

Juventus akan membayar 15 juta euro kepada AS Roma buat Dzeko dan sang striker asal Bosnia-Herzegovina bakal dikontrak dua tahun dan digaji 7,5 juta euro semusim. BolaSport.com

Editor: Dwi Widijatmiko

Sumber: Calciomercato

