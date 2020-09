Chevening Awardee Bagikan Tips Dapat Beasiswa ke Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir (DAPK) Bidang Kemahasiswaan Unhas, melaksanakan Webinar Peluang Studi dan Beasiswa ke Inggris, Kamis (17/9/2020).

Webinar ini terlaksana atas kerja sama antara DAPK Unhas dan British Council.



Narasumber webinar yaitu Raras Tulandaru (Network and Alumni Officer British Embassy Jakarta), Nursidah (Chevening Awardee 2020), Rowena Rompas (Chevening Scholarship and Alumni Coordinator British Embassy Jakarta), dan Yuli Vega (Marketing Officer Study UK).

Direktur Alumni dan Penyiapan Karir, Abdullah Sanusi menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada mahasiswa bagaimana mendapatkan beasiswa ke Inggris.

“Selain itu, alumni Unhas yang juga pernah belajar di Inggris dapat diberikan wadah untuk menjalin hubungan baik melalui kegiatan menarik,” kata Abdullah.

Rowena Rompas menjelaskan, Beasiswa Chevening merupakan salah satu beasiswa yang cakupannya sangat luas, melalui proses seleksi yang terstruktur.

“Beasiswa Chevening telah ada di 160 negara di dunia termasuk di Indonesia. Kandidat yang dicari untuk mendapatkan beasiswa ini adalah orang-orang yang memiliki ambisi dan strong interpersonal skill,” ucap Rowena.

Lebih lanjut, melalui beasiswa ini, Ia berharap agar para penerima beasiswa meduduki posisi yang baik di berbagai perusahaan di Indonesia.

Sementara Raras Tulandaru memaparkan apa yang harus dilakukan dalam menulis esai bagi yang ingin mendaftar beasiswa Chevening.

Raras mengatakan dalam menulis esai, pelamar beasiswa harus menjelaskan apa dan siapa dirinya secara singkat dan jelas.

Ia juga memberikan metode STAR yang merupakan singkatan dari Situation, Task (Your Role), Action (What & How You Did), dan Result.

“Ketika menulis esai, para pendaftar juga harus percaya diri dalam menyampaikan apa yang telah ia lakukan dan tetap jujur serta lakukuan mentoring dengan para penerima Chevening sebelumnya,” katanya.

Webinar yang diselenggarakan DAPK merupakan kegiatan rutin, untuk memberi ruang memperoleh pemahaman baru bagi mahasiswa dan alumni baru Unhas, yang hendak melanjutkan pendidikan dan mencari beasiswa.