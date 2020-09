VIDEO: Viral Wisudawan ini Menari Diiringi Lagu BLACKPINK di Hadapan Rektor

TRIBUN-TIMUR.COM - Video yang merekam seorang wisudawan pria tampil menari di hadapan rektor viral di media sosial.

Dalam potongan video yang beredar, sang wisudawan tampak menari dengan lincah diiringi lagu 'How You Like That' yang dipopulerkan grup KPop BLACKPINK.

Pampilannya tersebut diketahui berawal dari permintaan langsung sang rektor.

Wisudawan tersebut lantas meminta izin pada sang rektor untuk melepas sementara masker, face shield, serta aksesoris wisudanya.

Ia kemudian menampilkan tariannya dari bawah panggung hingga kembali naik ke panggung.

Diketahui, kejadian tersebut ada dalam acara Wisuda Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/9/2020) lalu.

Wisudawan yang tampil menari di hadapan sang rektor itu tak lain merupakan selebgram Dhanar Jabro Febiansah atau yang sempat viral dengan sapaan 'Mbak Bulan'.

Video dalam acara wisuda itu sontak mengundang perhatian warganet dan menjadi viral setelah diunggah Jabro melalui akun Twitter pribadinya, @brojabrooo, Minggu (13/9/2020).

Hingga Senin (14/9/2020) sore, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 74 ribu orang dan dibagikan lebih dari 31 ribu kali.

Fakta di Balik Video