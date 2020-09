VIDEO: Penjual Odading di Bandung Viral Gara-gara Punya Gaya Unik Promosikan Dagangannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video viral di media sosial menunjukkan promosi jajanan khas Bandung oleh penjualnya.

Nama jajanan khas Bandung ini cukup unik.

Meskipun dikenal khas dari Bandung tapi di beberapa daerah penyebutan kue ini berbeda-beda.

Di Jawa Tengah, kue ini punya sebutan roti bolang-baling.

Di Jawa Barat, ada yang menyebut kue bantal atau roti goreng.

Odading, jajanan berupa roti goreng dengan tekstur lembut dan rasa manis tersebut dipromosikan oleh seorang pria dengan nada ‘ngegas’ atau terkesan marah.

Apa itu Odading? Dagangan Tradisional khas Bandung yang Viral di Media Sosial (Istimewa)

“Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dieu karena lamun teu ngadahar odading Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing, lain balad aing, go****. Ikan hiu makan tomat, go**** mun teu kadieu. Odading Mang Oleh, rasanya, an**** banget,” kata Mang Oleh dalam video.

Yang artinya Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man.

Belilah odading Mang Oleh di sini, karena kalau gak makan odading Mang Oleh, lo gak gaul sama gue, bukan temen gue, go****. Ikan hiu makan tomat, go**** kalau gak ke sini.

Odading Mang Oleh, rasanya an**** banget.