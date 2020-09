Pelindo IV Sabet The Most Promising Company In Tactical Pada Ajang BUMN Marketeers Award 2020

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meraih The Most Promising Company In Tactical Kategori Perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020, gelaran yang Markplus.Inc sebagai rangkaian kegiatan Jakarta Marketing Week 2020 secara daring, Rabu (16/9/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meraih The Most Promising Company In Tactical Kategori Perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020, gelaran yang Markplus.Inc sebagai rangkaian kegiatan Jakarta Marketing Week 2020 secara daring, Rabu (16/9/2020).

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya ditugaskan untuk mencari keuntungan, namun juga diberi tugas untuk mengabdi dengan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa.

“Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat, Covid-19. BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia harus menunjukan kreativitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk membantu mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi,” kata Erick.

Ajang ini menurutnya, mendorong BUMN memacu kreativitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk mencapai kinerja BUMN lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Penyelenggaran BUMN Marketers Awards tahun ini merupakan gelaran yang ke-8 dengan mengangkat tema Seize the New Normal Momentum, New-Next-Post.

"Ajang ini mendorong berbagai perusahaan untuk terus kreatif, inovatif dan entreprenurial dalam menghasilkan solusi untuk bangkit dari pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia menambahkan, proses seleksi berlangsung dari Agustus hingga September 2020 dan diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN dan anak perusahaannya.

"Penilaian secara keseluruhan dilakukan langsung oleh para juri dari Indonesia Marketing Association (IMA)," ujarnya

Founder and Chairman Markplus Inc., Hermawan Kertajaya mengatakan, penganugerahan BUMN Marketeers Awards 2020 merupakan ajang pemberian penghargaan bagi para pemasar atau marketeers di kalangan BUMN maupun anak perusahaan BUMN, baik secara korporasi maupun individual.

"BUMN Marketeers Awards 2020 diselenggarakan sebagai bagian dari event Jakarta Marketing Week 2020 yang berlangsung mulai 16 hingga 20 September 2020 secara OMNI (Online dan Offline) dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan," pungkasnya.