Kades dan Kapolsek Bagi Masker di Musyawarah Desa Bahas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pangkep

Maryani, Pendamping Desa Di Kecamatan Segeri-Pangkep (dok.tribun)

Maryani

Pendamping Desa

Melaporkan dari Kecamatan Segeri Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) skema II digelar di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Pangkep, Selasa (15/9/2020).

Musyawarah BLT Dana Desa (DD) Skema II digelar dengan penerapan protokol Covid-19. Peserta rapat diharuskan mematuhi protokol kesehatan.

Kepala Desa Parenreng Syamsuriani dan Kapolsek Segeri Iptu Sumarto membagikan masker berlogo kepada peserta musyawarah desa.

Dalam acara tersebut Kapolsek Segeri Iptu Sumarto tak henti-hentinya menyerukan kepada warga Desa Parenreng agar tetap memakai masker dan rajin cuci tangan setiap saat di manapun berada.

“Apalagi telah dilaksanakan operasi yustisi pemakaian masker. Olehnya itu, marilah kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan demi untuk keamanan dan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan kampung kita,” jelas Kapolsek Segeri Iptu Sumarto.

Kehadiran BLT DD dinilai sangat membantu warga Desa Parenreng Pangkep. Kades Parenreng, Kades Parenreng Syamsuriani merasa bersyukur.

“Karena dengan demikian warga Desa Parenreng yang belum terdata sebagai penerima bantuan sudah rampung dan sudah tidak ada lagi warga yang kurang mampu tidak tersentuh bantuan, baik itu bantuan dari PKH, BPNT, BST maupun BLT DD,” jelas Kades Parenreng Syamsuriani.

Adapun tambahan KK hasil pendataan RK dan RT untuk penerima BLT DD Skema II ini sebanyak 164 KK yang sudah diverifikasi oleh Pemerintah Desa.

Sebelumnya, Pemerintah Desa Baring Kecamatan Segeri, menggelar Musyawarah Desa Khusus membahas calon BLT DD Skema II, Senin (7/9/2020), awal pekan lalu.

Musdes digelar menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan No 50 dan 101, Peraturan Menteri Desa No 7, dan Surat Edaran kemendagri terkait Perpanjangan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu perulan per KK selama 3 bulan. Berdasarkan peraturan menteri, desa wajib menganggarkan Dana Desa untuk BLT skema II

Kegiatan ini dibuka Bapak Camat Segeri Syahrul Sipato SH. Kepala Desa Baring Ratnawati Sapa MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon penerima kali ini adalah warga Desa Baring yang belum pernah tersentuh oleh bantuan sebelumnya termasuk dana PKH, BPNT, maupun BLT Skema I.(*)