Foto-foto Natalie Portman Wanita Tercantik Versi Ariel Noah, Star Wars Hingga Seksi di Pantai

TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan mantan Ariel NOAH pun membuat publik syok karena parasnya yang memikat bak bidadari.

Sementara itu, baru-baru ini melansir dari tayangan kanal YouTube 3SECOND TV yang diunggah pada Selasa (15/9/2020), Ariel NOAH membeberkan cewek paling tercantik di muka bumi menurutnya.

Ya, pada kesempatan itu, mulanya Ariel memang mendapatkan pertanyaan perihal siapa cewek paling cantik dari Soleh Solihun.

"Siapa cewek tercantik menurut lo," tanya Soleh Solihun.

"Di muka ini?" timpal Ariel NOAH.

"Top of mind, cewek cantik siapa?" ucap Soleh.

"Emm, siapa itu yang main Star Wars, yang lama," kata Ariel sembari mengingat nama sosok tersebut.

"Daisy Ridley," jawab Soleh.

"Yang jadi Leia, yang meninggal itu," tambah Soleh.

"Bukan dianya, yang baru eh Star Wars yang ke...," ujar Ariel sembari memejamkan matanya.

Dan ya, siapa sangka sosok cewek paling cantik di muka bumi menurut Ariel NOAH ialah aktris Natalie Portman.

"Natalie Portman?" tebak Soleh Solihun,

"Iya, Natalie Portman," jawab Ariel NOAH.

Bahkan saat ditanya alasannya memilih Natalie Portman menjadi cewek paling cantik di muka bumi, Ariel tak tahu alasan pastinya.

"Gatau cakep aja, " ucap sang vokalis

"Dia paling cakep di film apa?" tanya Soleh Solihun lagi.

"Star Wars," jawab Ariel NOAH singkat.

Kendati demikian, siapa sangka Ariel NOAH rupanya sampai memfollow akun sosial media milik sang aktris bahkan rela menyediakan waktu untuk menonton live streaming Natalie.

"Ada IG nya dia?" tanya Soleh Solihun.

"Ada. Terakhir dia live gue lihat. Karena gue follow," ujar Ariel NOAH.

Namun di tengah-tengah Ariel sempat goyah dan menyebut aktris Liv Tyler yang terkenal dalam film Armageddon dan trilogi The Lord of the Rings sebagai wanita yang cantik menurutnya.

"Gue liat dia lagi promosiin temennya tentang kegiatan sosial apa gitu, tapi Liv Tyler juga cakep," beber Ariel NOAH.

"Apa kita ganti ke Liv Tyler aja," tambahnya.

"Ya terserah lu, itu kan selera lu," timpal Soleh.

"Yaudah Nathalie Portman aja," jawab Ariel NOAH.

Secantik Apa Natalie Portman? Yuk Kita lihat deretan foto-fotonya ini, termasuk saat ia main di Star Wars, di mana membuat Ariel kepincut.