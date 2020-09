Akhirnya Presiden Donald Trump Tunaikan Janjinya ke Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya penuhi janjinya ke Presiden Jokowi.

Pihaknya mengirimkan 400 ventilator dari negeri Paman Sam tiba bulan ini.

Bantuan tersebut melengkapi jumlah donasi 1.000 ventilator sesuai janji Presiden Trump kepada Presiden Joko Widodo.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Amerika Serikat Heather Variava menuturkan, donasi ini melengkapi upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk memerangi Covid-19.

"Dan menunjukkan kelanjutan komitmen Amerika Serikat untuk memimpin respons global terhadap krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini - di dalam negeri dan di seluruh dunia, bersama dengan teman-teman dan sekutu kami,” kata Variava melalui keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Rabu (16/9/2020).

Hingga saat ini, lebih dari 400 ventilator telah didistribusikan ke berbagai rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah AS, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia untuk memfasilitasi distribusi ventilator ke 34 provinsi serta memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang tepat.

Ventilator hanyalah salah satu bentuk bantuan darurat Kedutaan Besar AS untuk Indonesia dalam perang melawan COVID-19 dan merupakan tambahan dari total 11 juta dolar AS (187 miliar Rupiah) yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah AS dalam perjuangan melawan COVID-19 di Indonesia.

Sebelumnya, bantuan 100 ventilator dari negeri Paman Sama itu tiba pertama kali pada tanggal 28 Juli, kemudian 500 alat bantuan pernafasan kloter kedua datang pada Minggu (31/8) di bandara Halim Perdanakusuma.



