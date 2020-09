Sudah Nonton? Sinopsis, Link Nonton Online & Download Film Korea #Alive, Wabah Zombie, Bukan indoxxi

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Korea #Alive, kini populer.

Menceritakan tentang serangan zombie. Anda sudahnonton?

Apa jadinya jika sebuah pandemi bukan pandemi seperti flu, melainkan mengubah orang yang terjangkit menjadi zombie?

Ya, itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh Yoo Ah In dan Park Shin Hye di film terbaru mereka berjudul ‘#Alive’.

Keduanya terjebak di apartemen masing-masing dan saling berseberangan.

Mereka tak bisa keluar karena seisi Seoul menjadi porak poranda akibat virus misterius yang mengubah manusia menjadi zombie ganas.

Film #ALIVE tayang perdana pada 24 Juni 2020 di Korea Selatan.

#Alive adalah film thriller zombie berdasarkan pada naskah asli "#Alone" dari penulis skenario Hollywood Matt Naylor, yang bekerja pada seri dokumenter Amerika Small Business Revolution: Main Street dan film pendek What It Like.

Sutradara Cho Il-hyung (juga dikenal sebagai IL CHO) dan Naylor mengadaptasi skenario bersama untuk pasar Korea.

Pada tahun 2019, ZIP Cinema dan produser AS, Perspective Pictures, bergabung dengan produksi dengan Lotte Entertainment mendistribusikan film.