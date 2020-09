Profesor La Trobe University Akan Ajar Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unhas Satu Semester

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dan La Trobe University sepakat bekerjasama dalam pengembangan kegiatan Inbound Professor.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat Fakultas Keperawatan Unhas bersama La Trobe University yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (11/9/2020) lalu.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keperawatan Unhas, Syahrul Said menjelaskan, dalam kerja sama tersebut pihak La Trobe University akan diwakili oleh dua orang dosen yakni Prof Lisa McKenna (Dekan School Of Nursing and Midwifery) dan Dr Gulzar Malik.

Keduanya akan melakukan pembelajaran di Fakultas Keperawatan Unhas.

"Sedianya mereka akan datang. Namun, karena kondisi saat ini yang belum kondusif, sehingga perwakilan dari La Trobe University akan memberikan kuliah secara online sepanjang semester awal tahun 2020/2021 di beberapa mata kuliah, baik S1 maupun S2 pada Fakultas Keperawatan," jelas Syahrul, Selasa (15/9/2020).

Selain menjadi dosen asing, kerja sama ini akan diimplementasikan pula dalam bidang penelitian antara kedua institusi.

Unhas membuka peluang bagi dosen asing yang memiliki keahlian spesifik dan bidang ilmu beragam.

Hal ini sesuai dengan program Academic Mobility, dengan cara mengirimkan dosen Unhas untuk mengajar di Perguruan Tinggi Mitra dan begitupun sebaliknya. (*)

