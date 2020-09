Pernah Coba Bunuh Diri, Bintang Film Korea Oh In Hye Meninggal Dunia, Ditemukan Sekarat di Rumahnya

Oh In Hye

TRIBUN-TIMUR.COM - Pecinta bintang Korea Selatan kembali dibuat sedih.

Lagi, bintang Korsel meninggal dunia dengan cara bunuh diri.

Bintang film, aktris Korea Selatan Oh In Hye meninggal dunia pada Selasa (15/9/2020).

Dia sempat dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya.

Aktris cantik ini menghembuskan napas terakhir pada usia 36 tahun.

Menurut laporan eksklusif Dispatch, Oh In Hye ditemukan berada dalam kondisi kritis saat ditemukan.

Banyak penggemar yang masih berharap hingga aktris tersebut dilaporkan tidak bisa sadar kembali.

Sebelumnya, Oh In Hye dikabarkan pernah melakukan percobaan bunuh diri di rumahnya di Song Do.

Seorang kenalan telah menemukan aktris itu dan menelepon layanan darurat (119).

Aktris Korea Selatan Oh In Hye (Allkpop)

Oh In Hye segera dipindahkan ke rumah sakit untuk menerima perawatan darurat dan CPR.