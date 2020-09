Ingin Melamar Kerja? Berikut 5 Tips Bikin Surat Lamaran Kerja yang Baik, Langsung dari Pakarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Ingin Melamar Kerja? Ada 5 Tips Bikin Surat Lamaran Kerja yang Baik, langsung dari pakarnya. Berikut selengkapnya!

Ketika melamar kerja di perusahaan impian, bisa jadi Anda tidak lulus seleksi. Padahal, CV Anda sudah sangat menarik dan pengalaman Anda juga cukup.

Sebab, perlu disadari bahwa kemungkinan besar ada banyak kandidat lain yang bersaing dengan Anda untuk posisi yang sama. Nah, dalam kondisi ini, surat lamaran kerja sangat berpengaruh.

Dilansir dari CNBC, Jumat (26/7/2019), surat lamaran kerja dapat membantu Anda secara efektif untuk memikat pihak perusahaan. Surat lamaran kerja menampilkan kemampuan menulis Anda dan ini bisa menjadi keunggulan Anda dibandingkan kandidat lainnya.

Direktur dan koordinator penasihat karier di Harvard Extension School Linda Spencer menjelaskan, surat lamaran kerja yang baik menjawab dua pertanyaan penting.

Pertanyaan itu adalah mengapa Anda kandidat yang cocok untuk pekerjaan tersebut dan bagaimana Anda menambah nilai bagi perusahaan.

" Perusahaan hanya butuh waktu sekitar 7 detik untuk membaca dokumen ini. Mereka tidak membaca dengan teliti, namun skimming (membaca cepat). Jadi Anda harus mengutarakannya dengan jelas tentang bagaimana Anda bisa memberi nilai tambah," jelas Spencer.

Bingung bagaimana menulis surat lamaran kerja yang baik? Berikut tips suksesnya dari para pakar karier.

1. Tujukan surat lamaran kerja ke orang secara spesifik

Istilah "To whom it may concern" atau departemen SDM di sebuah perusahaan yang dicantumkan dalam surat lamaran kerja adalah cara cepat surat Anda itu tidak dilirik. Selalu cobalah membuat surat lamaran kerja yang ditujukan pada spesifik orang.