Appi-Rahman Usir PolMark, Erwin Aksa: Sudah Ada Pengganti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim pemenangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), menyebut kisruh yang dibuat Polmark tak mempengaruhi kerja-kerja politik jelang pemilihan.

Ketua tim pemenangan Appi-Rahman, Erwin Aksa, menegaskan bahwa seluruh tim yang ada sekarang sama sekali tak terpengaruh dengan opini-opini yang disebarkan Polmark terkait dengan kerja-kerja survei dan konsultasi politiknya.

"Ngga, Insyaallah kita on the right track tim ngga kendor," tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020).

Terkait dengan pemutusan kontrak Polmark sebagai lembaga survei di tim Appi-Rahman, Erwin menambahkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan pengganti.

Hanya saja Ketua DPP Golkar ini belum bisa menyampaikan lembaga survei mana yang mereka gandeng sebagai pengganti.

"Kita sudah siapkan Insyaallah minggu ini sudah aktif, Eep blum kerja apa-apa," tutupnya.

Sebelumnya Eep Safulloh Patah dipecat sebagai konsultan politik Appi-Rahman, sementara Tim Polmark yang sedang bekerja diusir dari Makassar oleh Tim Pemenangan, Senin sore (14/2/2020).

Pengusiran itu merupakan buntut dari pernyataan Eep Saefulloh sebagaimana dikutip sejumlah media, seolah mengingkari hasil survei Polmark yang dipublikasikan oleh tim pemenangan Appi-Rahman.

Sebelumnya, beredar luas sebuah meme hasil survei Polmark besutan Eep, yang menempatkan pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) di posisi unggul dibandingkan tiga pasangan calon lainnya.

"Mengecewakan. Pak Erwin Aksa selaku Ketua Tim Pemenangan kecewa sekali dengan sikap Eep. Eep mengingkari hasil survei Polmark. Kultur orang Bugis-Makassar, dalam keadaan dan situasi apa pun, tidak akan pernah mengingkari bayi yang dilahirkannya," kata Fadli Noor, juru bicara Appi-Rahman.