Poltekpar Makassar Gelar Seremonial Pembukaan Dies Natalis ke-29

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata Makassar melaksanakan seremonial pembukaan Dies Natalis ke-29, Senin (14/9/2020).

Seremonial Pembukaan Dies Natalis ini, dibuka Direktur Poltekpar Makassar Drs Muhammad Arifin.

Acara turut dihadiri Ketua BPD PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Ketua IHGMA Sulsel Arya Pering Arimbawa, Ketua DPD ASPERAPI Sulsel Jeffrey Eguene, dan General Manager Aston Hotel Joko Budi Jaya, serta sivitas Poltekpar Makassar.

Ada beberapa rangkaian kegiatan perayaan Dies Natalis Poltekpar Makassar yang akan dilaksanakan 14-19 September 2020.

Muhammad Arifin dalam sambutannya menyampaikan, kebersamaan menjadi kunci untuk membesarkan Poltekpar Makassar.

“Kebersamaan inilah yang menjadikan suatu lembaga atau organisasi akan menjadi lebih besar. Politeknik Pariwisata Makassar ini memang diawali dari kebersamaan antara pentahelix yang menjadi

kekuatan tersendiri bagi Poltekpar Makassar," ujarnya.

Ia melanjutkan, semua kegiatan yang akan dilakukan adalah bagian dari ucapan syukur atas pencapaian yang telah diraih Poltekpar Makassar sejauh ini.

"Berbeda dari tahun sebelumnya, di tengah pandemi covid 19 ini, perayaan Dies Natalis kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi yaknilah bahwa kita tetap bisa melangsungkan kegiatandengan menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Dies Natalissecara daring dan luring," ujarnya.

"Saya harap seluruh sivitas akademika Poltekpar Makassar untuk selalu memberikan inovasi-

inovasi yang baik, yang akan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini," tambahnya.

Dies Natalis ke-29 Poltekpar Makassar bertema Reorientasi Pendidikan Vokasional & Tantangan New Normal (Kreatif, Inovatif dan Produktif di Era New Normal).

Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan yakni bakti sosial pembersihan tempat peribadatan (Masjid, Gereja, dan Pura) dan pembagian sembako.

Selain itu, ada Webinar MICE – Prepare Your Future Job In MICE Industry, Webinar Internasional – New Normal Era: Tourism Challenge, serta debat bertemaTourism Knowladge Competition: Tour Guide Competition dan Speech Competition.

Mahasiswa dan beberapa pegawai Poltekpar Makassar mengikuti pembukaan seremonial secara daring lewat ruang aplikasi Zoom Meeting yang disediakan oleh panitia.

Sedangkan tamu undangan dari Asosiasi Industri Pariwisata dan Manajemen Poltekpar Makassar dalam jumlah terbatas, menghadiri prosesi pembukaan secara luring di Aula Kampus Polliteknik Pariwisata Makassar, Jl Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung Bunga Makassar. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam